Como foi o Globo de Ouro no ano em que Fernanda Montenegro concorreu?

Walter Salles e Vinícius de Oliveira subiram ao palco com a atriz após o anúncio do vencedor feito por Annette Benning. No entanto, foi Fernanda quem recebeu o prêmio e discursou.

Meu inglês não é bom, mas minha alma é melhor. Vocês escolheram. Em nome de nosso produtor Arthur Cohn, um verdadeiro leão, Walter Salles, nosso maravilhoso diretor, Michael Barker, Tom Bernard e Marcy Bloom, da Sony Classics, muito obrigado por seu apoio a Central do Brasil. Estou muito, muito feliz que nosso filme foi tão bem recebido e tocou seus corações. Muito obrigada. Fernanda Montenegro no Globo de Ouro de 1999

0:00 / 0:00

Na época da premiação, Central do Brasil era exibido em 23 salas de cinema nos Estados Unidos. O produtor suíço Arthur Cohn, que trabalhava pela divulgação do longa e tentava emplacar indicações através da divulgação de propagandas em revistas como Variety e The Hollywood Reporter.

Assim como a filha, Fernandona não tinha preparado um discurso para o caso de vencer na categoria de Melhor Atriz. "Se preparasse é que estaria achando que poderia vencer. Ok, se acontecer esse milagre, vou fazer um discurso breve; quanto mais rápido o agradecimento, mais chance de ele ser charmoso", confessou ao Estadão no seu quarto de hotel, na véspera do Globo de Ouro.