Valesca critica Thiago Nigro por mostrar feto perdido: 'Que pai seria?'

Valesca Popozuda foi mais uma famosa a criticar Thiago Nigro por postar imagens do feto expelido por Maira Cardi, mulher do coach. Ela sofreu um aborto espontâneo ainda no início da gestação.

O vídeo postado por ele nos stories na manhã de sábado (4) saiu do ar horas depois. Ao comentar o assunto, a funkeira questionou "que tipo de pai" ele seria e disse ter ficado chocada com a exposição do feto expelido.

"Você expor que perdeu seu bebê e que a gestação não vingou eu até compreendo, porque por like se conta tudo mesmo na internet, vivem expondo coisas sem necessidade, mas expor o feto? Sinceramente, que tipo de pai isso seria? A gente se choca mas não vê de tudo na vida", escreveu Valesca no X, na noite de sábado (4).