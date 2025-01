Mulher acusa músico de Thiaguinho de traí-la com esposas de amigos

Além dos registros das relações, também havia fotos de mulheres na pasta. Algumas das fotos eram da filha dela, enteada de Saymon: "Tinha fotos que não pegava o rosto da minha filha, foto da bunda quando você abaixa para pegar algo. Foto das minhas irmãs, pessoas da minha família que às vezes estavam de shorts num churrasco, fotos da academia, um monte de fotos da Fran, da minha personal".

No vídeo, Christiane chora e se pergunta se a filha desconfiava das atitudes do padrasto. "Ele [Saymon] tinha fotos da minha filha. Ela tá namorando com um cara errado, saiu de casa, será que eu sou culpada? Será que ela sentiu isso [sobre as fotos] e eu não vi?"

Ela apagou o vídeo em que faz as denúncias, mas postou um novo pronunciamento no domingo (5). "Ele é uma pessoa pública e a única coisa que ele valoriza é a sua imagem, no momento eu achei que essa seria a única forma de fazê-lo sofrer pelo menos um pouco, perto do que eu estava sentindo. Eu só queria que todo mundo visse o ser humano exemplar que ele é", escreveu. Christiane também afirmou que vai tomar medidas judiciais:

Pronunciamento postado por Christiane Moura após acusar o marido de traição Imagem: Reprodução/Instagram

Saymon Saz trabalha com Thiaguinho desde 2012. Ele toca violão e faz backing vocal na banda do artista. Neste sábado (4), o perfil de Saymon no Instagram saiu do ar.

As assessorias de Saymon e de Thiaguinho foram procuradas. Este texto será atualizado quando houver resposta.