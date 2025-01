'Ainda Estou Aqui' perde o Globo de Ouro 2025 para 'Emilia Pérez'

"Ainda Estou Aqui" perdeu o prêmio de melhor filme estrangeiro no Globo de Ouro 2025 para o francês "Emilia Pérez", o maior indicado da noite, com dez no total.

O que aconteceu

"Emilia Pérez" venceu o prêmio de melhor filme estrangeiro. Ele concorria contra o brasileiro "Ainda Estou Aqui", "Tudo que Imaginamos Como Luz", "The Girl with the Needle", "The Seed of the Sacred Fig" e "Vermiglio".

O filme é dirigido pelo francês Jacques Audiard. O longa é adaptado do romance ''Ecoute'', de Boris Razon.