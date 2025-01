Filha de Maneco fala pela 1ª vez após ser acusada de manter autor isolado

Como vive Manoel Carlos

Manoel Carlos, 91, está aposentado das novelas desde 2014, quando escreveu "Em Família" (Globo). O autor, diagnosticado com Parkinson há seis anos, vive desde então longe dos holofotes.

Maneco segue morando no Leblon, zona sul do Rio de Janeiro, ao lado da mulher, Elisabety de Almeida. "Ele ficou conhecido por escrever crônicas do dia a dia, do seu cotidiano, do seu 'quintal', que é o Leblon", conta Júlia Almeida, filha do escritor, em conversa com Splash.

Escritor, que passa a maior parte do tempo dentro de casa, não abre mão de tomar banho de sol todas as manhãs. O ritual diário envolve a leitura de vários jornais, enquanto fica sentado na área externa do imóvel.

Manoel Carlos está aposentado das novelas desde 2014 Imagem: Reprodução/Instagram

Manoel Carlos, que assinou tramas como "Por Amor" (1997) e "Laços de Família" (2000), assumiu de vez a posição de telespectador. "Ele assiste um pouquinho [de novelas], mas gosta muito de jornal. Ele assiste muito telejornal", detalha.