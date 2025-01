Manoel Carlos tem piora na saúde, com comprometimento motor e cognitivo

Reportagem de Fabíola Reipert alega que Manoel Carlos estaria vivendo isolado de familiares e amigos. Segundo um parente do autor, que não teve a identidade revelada, amigos e familiares estariam preocupados.

A fonte da reportagem afirma que a proibição de visitas viria da filha, Júlia Almeida, que teria demitido funcionários do pai. A reportagem da colunista ainda alega que "ela cortou completamente o acesso de qualquer pessoa a ele".

Como vive Manoel Carlos

Manoel Carlos assinou tramas como "Por Amor" (1997) e "Laços de Família" (2000) Imagem: Reprodução/Instagram

Manoel Carlos, 91, está aposentado das novelas desde 2014, quando escreveu "Em Família" (Globo). O autor, diagnosticado com Parkinson há seis anos, vive desde então longe dos holofotes.

Maneco segue morando no Leblon, zona sul do Rio de Janeiro, ao lado da mulher, Elisabety de Almeida. "Ele ficou conhecido por escrever crônicas do dia a dia, do seu cotidiano, do seu 'quintal', que é o Leblon", conta Júlia Almeida, filha do escritor, em conversa com Splash.