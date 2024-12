Cena mais difícil de 'Round 6' tinha 200 pessoas e afetou visão de ator

A segunda temporada de "Round 6" chegou à Netflix e, além de novos personagens, trouxe também novos desafios aos participantes do jogo mortal. Um dos jogos pelo qual é preciso passar é uma espécie de carrossel, no qual os jogadores ficam em cima de uma base rotativa que, quando para, indica uma quantidade certa de pessoas que devem se abrigar em pequenas salas. Quem fica para fora — ou erra na quantidade de participantes na sala — paga com a morte.

Em entrevista a Splash, o protagonista de "Round 6", Lee Jung-jae — interprete do jogador 456 -, conta que a sequência foi uma das mais desafiadoras de ser gravada.