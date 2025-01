Empresária e personal: quem são as mulheres apontadas como affairs de Belo

Dona de uma loja de biquínis, ela já teve problemas com a lei. Em 2021, Rayane foi presa e acusada de colaborar com a quadrilha de seu então noivo, Alexandre Navarro Junior, especializada em aplicar golpes. A quadrilha realizava o "golpe do motoboy", em que os criminosos ligavam para as vítimas, se passando por funcionários de bancos, e diziam ter identificado compras suspeitas no cartão de crédito. Em seguida, um motoboy ia à casa da pessoa buscar seu cartão.

Belo comemorou o Ano-Novo com outra. Segundo o "Fofocalizando" (SBT), o cantor foi visto com a personal trainer Patrícia Parada, 27, numa festa pré-Réveillon em Japaratinga (AL) no dia 30 de dezembro.

Patrícia Parada, 27, foi apontada como affair de Belo no Réveillon Imagem: Reprodução/Instagram

Patrícia também tem uma marca de roupas de praia. Tricampeã de fisiculturismo na categoria Wellness, ela mostra sua rotina de treinos nas redes sociais.

Houve boatos de que Belo teria dado um carro para a musa fitness. Ela se pronunciou sobre o tema nos stories na quarta-feira (1): "Tudo que eu conquistei na minha vida foi com meu esforço, meu trabalho. Não vou dar continuidade para fofoca, não dependo e nunca dependi de homem para nada".