Ex-BBB Paulinha diz ter acertado 10 quinas na Mega da Virada: 'Na trave'

Paulinha Leite afirmou ter acertado pelo menos 10 quinas no sorteio da Mega da Virada que foi realizado ontem (31). Conhecida pela sorte na loteria, a ex-BBB disse que os bolões são da sua empresa de bolões.

O que aconteceu

Paulinha é conhecida por ter sorte em jogos da loteria. Segundo ela, já venceu mais de 60 vezes e faturou R$ 40 milhões. "A sina de bater na trave continua. A gente fez pelo menos 10 quinas e mais de 300 quadras", afirmou nos stories da Unindo Sonhos, empresa que é dela e é especialista em bolão.

Influenciadora nunca ganhou a Mega da Virada. No jogo de aposta máxima (20) que ela compartilhou com seus seguidores, o grupo deixou de fora apenas o número 57. Com a quina, cada apostador do bolão levou para casa o valor de R$ 15,5 mil.