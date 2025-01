Ex-BBB Alface quer nova chance no BBB: 'Quero voltar e fazer história'

Na 25ª edição, a Globo afirmou que só entram na casa os competidores que estiverem em dupla. Caso fosse convidado, Alface afirmou que gostaria de entrar ao lado de um grande amigo que sempre acreditou no seu potencial.

A ideia seria unir forças e aproveitar a experiência acumulada. A reportagem conversou com o ex-BBB durante sua passagem pelo Folianópolis, micareta realizada em Florianópolis, em novembro passado.

No BBB 23, Ricardo ficou conhecido por sua personalidade marcante, o romance com Sarah Aline, a amizade com Fred Bruno e os embates com Cezar Black. Apesar de não ter levado o prêmio —que ficou com Amanda Meirelles—, ele quer deixar seu nome na história do reality.

*Os jornalistas viajaram a convite da organização do evento.