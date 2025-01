Âncora da Globo que chamou turista de farofeiro ganha apoio: 'Não cancelem'

"Bela, estamos com você. Fica tranquila que a galera te adora. Arrasou", disse uma seguidora. "Ah, gente... Não cancelem ela, porque quem mora em Cabo Frio sabe o caos que está a cidade com tanta muvuca. Tem turistas tranquilos, mas a turma da bagunça acaba com a paz", escreveu outra. "Você é uma excelente jornalista e apresentadora", afirmou um terceiro. "Nada demais, só disse a verdade", falou mais um.

Entenda

Falha aconteceu na manhã desta terça-feira (31). Na ocasião, a programação normal da Globo exibia o Mais Você, mas a InterTV cortou o sinal do programa comandado por Ana Maria Braga e mostrou os apresentadores do RJ1 ensaiando as chamadas das notícias do dia, sem que eles soubessem.

A apresentadora Isabella Chaboudt não sabia que estava no ar ao vivo quando chamou turistas de "farofeiros". Primeiro, Vinicius Ferreira faz teste de áudio e vídeo e, na sequência, Chaboudt ensaia chamada para uma reportagem sobre a presença de turistas na Região dos Lagos.

"Hoje é dia 31 de dezembro, graças a Deus o último dia de 2024, muita gente quer mais aproveitar o dia, o sol tá marcando presença na Região dos Lagos. Os turistas, como sempre farofeiros...", diz a jornalista, antes de interromper sua fala, ao perceber que eles já estavam ao vivo.