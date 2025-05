Com abdômen sarado, Gracyanne Barbosa mostra exercício de 'vácuo abdominal'

Gracyanne Barbosa chamou a atenção nas redes sociais ao compartilhar um vídeo em que executa o famoso "vácuo abdominal", técnica que consiste em contrair intensamente a região do abdômen.

O que aconteceu

Com a marquinha de biquíni à mostra e a barriga extremamente sarada, Gracy impressionou os seguidores com o controle e definição muscular. "Um dos momentos que mais gosto do dia", escreveu ela na legenda da publicação.

No vídeo, Gracyanne também aproveitou para ensinar como realizar o movimento corretamente e destacou os benefícios do exercício. "Melhorou demais meu fluxo intestinal e dores lombares, mas essa prática tem diversos benefícios".