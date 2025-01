Decotão de Secco e Marina Ruy Barbosa sereia: os looks do Réveillon

Juliette elegeu um vestido branco com as costas nuas. A cantora mostrou seu look em vídeo no Instagram, mas quem roubou a cena foi seu namorado, Kaique Cerveny, com look seminude sem camisa e um corpo musculoso.

Patrícia Ramos foi outra estrela que optou por um look com as costas nuas. A atriz posou sorridente com seu vestido na cor branca para esperar o ano novo.

Grávida da primeira filha, Brunna Gonçalves deixou a barriga à mostra. A esposa de Ludmilla escolheu um top com acessório, uma calça e uma bolsa para a virada.