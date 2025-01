300m de altura e vista para Dubai: como é resort onde Neymar passou Virada

Resort que Neymar passou a virada do ano Imagem: Reprodução/Instagram

Espaços mais luxuosos são chamados de "vila" e têm 750m². Esses apartamentos contam com dois quartos, sala de recepção, piscina com borda infinita ao ar livre, cinema, academia e acesso a chef privado.

Resort oferece pacotes especiais. Para este final de ano, eles criaram um plano de "festividades espumantes" em que os hóspedes ganhavam um jantar de gala se ficassem no local por três noites ou mais. Além disso, eles teriam acesso a festas do complexo.

Neymar postou foto com a turma reunida. No carrossel, também havia cliques com Mavie e Davi Lucca, além de uma foto beijando Bruna Biancardi, que está grávida do quarto filho do jogador —mais uma menina. Ele também é pai de Helena, de outro relacionamento.