Deborah Secco, Gracy e Belo: as separações que deram o que falar em 2024

Val Marchiori se divorciou de Thiago Castilho Imagem: Reprodução/Instagram

Letícia Colin e Michel Melamed: os atores se separaram em julho após nove anos de casamento. Apesar do término, eles mantêm projetos profissionais juntos e uma relação amistosa. O casal estava junto desde 2015 e é pai de Uri, de 4 anos.

Letícia Colin e Michel Melamed têm um filho juntos Imagem: Reprodução/Instagram

Ângela Bismarchi e Wagner de Moraes: A modelo se separou do cirurgião plástico, com quem estava desde 2004. A separação foi amigável e aconteceu devido a uma mudança de Wagner para os Estados Unidos.

Angela Bismarchi e Wagner Moraes não formam mais um casal Imagem: Marcus Monnerat/Divulgação

Nizam e Leticia Spiller: ex-brother do BBB 24 e atriz tiveram um affair breve no início do ano, que também já acabou. "Sei que a galera fica imaginando um milhão de coisas, mas sigo solteiro, sigo aproveitando a minha vida", disse o ex-BBB em entrevista ao Extra.