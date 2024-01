Enrique Diaz e Mariana Lima se separam após 25 anos, diz jornal

O casamento de Enrique Diaz, 56, e Mariana Lima, 51, chegou ao fim. A informação é do jornal Extra.

O que aconteceu

Os dois estavam juntos há mais de 25 anos e tinham um relacionamento aberto. "É um amor profundo, tesão profissional e sexual. Já viajei várias vezes a trabalho, já me apaixonei por outras pessoas. Sempre tive certeza de que nada substituía o que eu tinha com ele", disse a atriz em entrevista ao jornal O Globo em 2021.

Eles moravam em casas separadas. "Acho morar junto muito legal, moramos juntos por 20 e tantos anos. E agora, nesse momento, estamos em duas casas. Temos duas filhas, às vezes as duas estão numa casa só, às vezes, todos numa casa só, ou eu e a Mariana em uma casa e as filhas em outra (risos). Isso é complexo, é uma conversa que está rolando, não é 'pronto, acabou, achamos um modelo'. Tem a ver com o momento em que estávamos vivendo, de 20 e tantos anos morando juntos, e o que isso significa, o quanto de fusão que temos, de espaço individual, de tempo", disse Enrique em entrevista ao podcast "Papo de Novela" em 2022.