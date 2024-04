Lucas Buda sobre fim de casamento: 'Respeito muito o que ela sentiu'

19º eliminado do BBB 24 (Globo), Lucas Buda falou sobre o fim de seu casamento com Camila Moura no Bate-Papo BBB (Globoplay).

O que aconteceu

Quando Lucas chegou ao Bate-Papo, ele já sabia que Camila havia anunciado nas redes sociais que o casamento dos dois acabou.