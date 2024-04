Sabrina Sato vai até Paris para torcer por Nicolas Prattes em maratona

Sabrina Sato, 43, foi até Paris para apoiar Nicolas Prattes, 26, em uma corrida.

O que aconteceu

Nicolas correu hoje a Maratona de Paris. O ator completou o circuito de 42km em 2h46 e quebrou seu recorde pessoal. Para comemorar, deu um beijo em Sabrina na linha de chegada.

Sabrina levou Zoe para a capital francesa. As duas chegaram em Paris ontem com a família de Nicolas, e aproveitaram para turistar: o grupo fez uma visita noturna ao Museu do Louvre e viu as luzes da Torre Eiffel.