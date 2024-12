Pornô grupal, sexo com ex-sogra e mais: como foi o ano de Andressa Urach

Imagem: Reprodução: Instagram

Urach pediu perdão para Mari Ávila por assumir novo namoro sem terminar com a então companheira. "Quero vir aqui, publicamente, pedir perdão para ela pelo que aconteceu. Não deu nem tempo, porque foi muito rápido, uma paixão louca, a gente não manda no coração. O Cassiano também é muito intenso", declarou nos stories do Instagram.

Ex-pastora, ex-sogra, cadeirante e grávida

As aventuras sexuais de Andressa Urach foram bem diversificadas no último ano. Em setembro, ela gravou uma cena de sexo explícito com Ana Akiva, 36, ex-pastora. Ana contou que ela e a influenciadora fizeram sexo sem parar por oito horas.

Urach também produziu conteúdo com a ex-sogra, mãe do também ator pornô Lucas Ferraz. "Ela foi muito carinhosa ao sugerir que gravássemos juntas. No começo, fiquei receosa, mas depois percebi ser uma forma de me reinventar e de mostrar minha autoestima", comentou Beatriz, a ex-sogra.

Aproveitando o dia 3 de dezembro, ela postou um vídeo pornô com o humorista Gabriel Brito, que é cadeirante. A modelo afirmou que para "marcar esse dia tão importante, a mamãe mostrou ser inclusiva". Lembrando que é celebrado na data o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência.