Urach é criticada por sexualizar enfermagem em vídeo +18 com cadeirante

Andressa Urach foi criticada por sexualizar a enfermagem em vídeo picante ao lado da namorada, Clara Ísis, e do humorista Gabriel Brito, que é cadeirante.

O que aconteceu

Urach aproveitou a data de 3 de dezembro, quando é celebrado o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, para postar o conteúdo. A modelo afirmou que para "marcar esse dia tão importante, a mamãe mostrou ser inclusiva" ao trazer a namorada "para essa campanha que reforça a importância de uma sociedade mais acessível e acolhedora para todos".

Em outra postagem, Urach e Clara surgem em vídeo ao lado de Gabriel, com voz sensual e em conotação sexual. Na legenda, está escrito: "As enfermeiras do Teleton estão diferentes".