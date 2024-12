Tudo em família! Nora de Andressa Urach começa a produzir conteúdo adulto

No dia 9 de dezembro, Arthur Urach estreou na plataforma de conteúdo adultos. Depois de trabalhar como filmmaker de sua mãe, ganhando 10% do faturamento de Andressa, o jovem atendeu aos pedidos dos seguidores e passou para frente das câmeras.

Logo após sua estreia, o rapz alcançou a 8ª posição no ranking geral e lidera o tópico masculino. Os assinantes que queiram ver o conteúdo exclusivo do jovem desembolsam R$ 150 mensais — valor bem acima da média cobrada. As informações são do jornal Extra.