Andressa Urach rebate ex e grava cena de sexo com 8 homens: 'Frígida não'

Andressa Urach, 37, gravou uma cena de sexo com oito homens ao mesmo tempo.

O que aconteceu

A filmagem foi batizada de "Gang" e será disponibilizada em breve no perfil de Andressa no Privacy. Ton Fernandes, Fabrício Nunes, Alemão, Tony Tigrado, Igor Gomes, Matheus Lupan, Kylian e Husky foram os astros pornôs que participaram do vídeo com a loira.

A cena pornô grupal foi uma resposta irônica aos comentários do ex de Andressa, Lucas Ferraz, 25, sobre sua suposta frigidez. "Se era para me atacar, eu preferi responder de forma divertida e simbólica. Não sou frígida, muito pelo contrário, e esse vídeo foi a minha maneira de virar o jogo", declarou a modelo à revista Quem.