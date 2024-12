Cantor de pagode morre em acidente de trânsito; motorista é preso

O cantor de pagode Adalto Mello morreu aos 39 anos em um acidente de trânsito, na madrugada de domingo (29), em São Vicente, no litoral de São Paulo.

O que aconteceu

Colisão ocorreu na Avenida Tupiniquins, no bairro Japuí, por volta das 2h38. Adalto pilotava uma motocicleta quando foi atingido por um carro.

Motorista do automóvel, de 32 anos, foi preso em flagrante após o teste do bafômetro indicar a presença de álcool no organismo. O caso foi registrado na Delegacia Sede da cidade como homicídio culposo na direção de veículo automotor.