Irmã de Zezé Di Camargo mostra rosto da filha do cantor e encanta fãs

Luciele Camargo encantou os seguidores neste domingo (29) ao publicar uma foto exibindo o rostinho de sua sobrinha, a recém-nascida Clara, filha de Zezé Di Camargo, 62, e Graciele Lacerda, nascida no dia 25 de dezembro.

O que aconteceu

A ex-esposa de Denilson recordou que na véspera de Natal Graciele fez uma trolagem com a família, brincando que a bolsa estourara."Sim, ela acreditou tanto na trolagem que resolveu torná-la realidade. Assim como tudo na vida é no tempo de Deus, Clara nasceu no dia de natal, e que data linda para nascer! Que Deus te blinde de toda maldade do ser humano, que seus dias seja iluminados e abençoados pelo senhor, que a sua vida inteira seja protegida pelo poder do Espírito Santo. Muito bem vinda!", escreveu Luciele na legenda.

"Que Deus abençoe e proteja ela de todo mal! Muito linda", escreveu uma seguidora. "Meu Deus que coisa mais linda! Que milagre mais lindo!", disse outra.