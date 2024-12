Presente de Natal: nasce Clara, filha de Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo

Horas depois, a brincadeira deu lugar à verdade. Wanessa, filha de Zezé, compartilhou um vídeo no qual aparece no hospital. "Tô aqui esperando. Não sei por que cheguei aqui e me deu dor de barriga... Tá me dando contração. Os padrinhos estão aqui, eu e João, no Natal, 25 de dezembro, Clarinha vai nascer agora, 4h33. Minha irmã, você escolheu o dia. Vamos contar sobre isso no futuro", disse ela. "Nasceu! Uhul! Tô aqui do outro lado. Linda demais", respondeu a pediatra da família logo depois.

Zezé ainda não se pronunciou sobre o nascimento de Clara. Ele é pai de três filhos de Wanessa, 41, Camilla, 39, e Igor, 29, frutos do casamento com a ex-esposa Zilu Godói.