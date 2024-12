Graciele e Zezé deixam maternidade após nascimento antecipado da filha

Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo deixaram a maternidade neste sábado (28), após o nascimento de Clara.

O que aconteceu

Graciele disse que a chegada de Clara foi uma "surpresa" porque o nascimento do bebê estava previsto para janeiro. "A Clara ia nascer só ano que vem, a data dela era 12 de janeiro, quando eu completaria 40 semanas, mas aconteceram muitas coisas no meio do caminho. Ela escolheu essa data pra bater o martelo e falar: 'Eu estou vindo para modificar a vida de vocês, eu estou vindo porque eu tenho uma conexão com o cara lá de cima'."