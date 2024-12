Ator de 'Cabocla' morreu após sofrer AVC durante gravações de outra novela

Morte repentina

Após uma temporada na Record, Umberto Magnani foi recontratado pela Globo para atuar em "Velho Chico", trama das 21h escrita por Benedito Ruy Barbosa exibida na Globo em 2016. Na história, ele deu vida a Padre Romão.

A participação do ator na trama, porém, foi interrompida após ele ser acometido por um AVC durante as gravações em 25 de abril de 2016, dia de seu aniversário de 75 anos. Socorrido e levado para o hospital às pressas, Magnani foi submetido a uma cirurgia, mas não resistiu e morreu dois dias depois.

Umberto Magnani em 'Velho Chico' (2016) Imagem: Divulgação/Globo

O ator foi casado com a atriz e produtora Cecília Maciel Magnani por 50 anos e, com ela, teve três filhos: Ana Júlia, Beto e Graciana. Cecília faleceu seis meses depois do marido após complicações decorrentes de uma pneumonia