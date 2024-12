Mauro se mostra vilão ardiloso e ataca mocinha em 'Garota do Momento'

No capítulo de sábado (21), da novela "Garota do Momento" (Globo), Beto se desespera com a troca das datas, e Beatriz se oferece para ajudá-lo.

Celeste se defende de Mauro, que a ameaça. Lígia ajuda Celeste, e exige que Ronaldo confronte Mauro. Vera desconfia de que Mauro não é Genoca e decide guardar as cartas do rapaz misterioso.

Ronaldo tenta demitir Mauro, que ameaça revelar a Celeste que foi ele quem sugeriu que o rapaz se passasse por Genoca. Marlene cobra de Juliano seu reconhecimento pela fórmula do sabonete.