Processos judiciais, marca 'empacada': por onde andam Harry e Meghan?

Entre 2022 e 2023, parecia impossível escapar das notícias sobre príncipe Harry e Meghan Markle. Entre o lançamento de um documentário na Netflix e de "O que sobra", a autobiografia do filho de Rei Charles, o casal dominou as manchetes com revelações sobre a vida na família real.

No último ano foi mais difícil ouvir falar da dupla. As declarações sobre a realeza diminuíram, assim como as aparições públicas. Além disso, Harry e Meghan não foram convidados para o Natal da família real — já é o sexto que passam longe do Reino Unido.

O que Harry e Meghan fizeram em 2024?

A empreitada mais recente é o documentário "Polo", lançado no início de dezembro. Pouco divulgada pela Netflix, a série documental produzida pelo casal mostra os bastidores do mundo do polo, esporte de elite praticado pelo príncipe Harry.