Meghan Markle volta às redes sociais em meio a 'sumiço' de Kate Middleton

O nome é uma referência à cidade onde Meghan vive: Santa Barbara, na Califórnia, conhecida como a "Riviera americana". Já "orchard" significa "pomar" em inglês. O logotipo também inclui o nome Montecito, bairro onde o duque e a duquesa de Sussex vivem.

Essa é a primeira vez que Meghan aparece nas redes sociais desde 2020. Enquanto eram membros ativos da família real, ela e o príncipe Harry tinham uma conta conjunta, a Sussex Royal, que segue no ar, mas sem novas publicações desde então. O casal não criou outro perfil depois de deixar as funções da realeza.

Meghan já teve um blog de comportamento de 2014 a 2017, o "The Tig". Uma fonte disse à revista People que a atriz fechou o site para focar na série "Suits" e em seu trabalho humanitário. Meses depois, porém, Meghan ficou noiva do príncipe Harry, entrando oficialmente para a família real. Na época, ela também desativou seu perfil pessoal, que contava com mais de três milhões seguidores.

A volta de Meghan Markle acontece em meio a controvérsias em torno do "sumiço" de Kate Middleton. O Palácio de Kensington anunciou que Kate passou por uma cirurgia no abdome em janeiro e só deve voltar ao trabalho depois da Páscoa. O fato de a princesa ter ficado longe do olhar público por mais de dois meses, porém, levou parte do público a especular sobre seu estado de saúde. Uma foto manipulada publicada pelo perfil do Palácio no Dia das Mães reforçou as teorias da conspiração. O Palácio afirma, porém, que a princesa "está bem".