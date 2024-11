Processo de grampo telefônico do príncipe Harry contra Daily Mail será julgado em 2026

A Associated, que também publica o Mail on Sunday, sempre negou envolvimento em práticas ilegais. Seus advogados disseram em documentos para uma audiência preliminar na terça-feira que as alegações dos requerentes foram "firmemente negadas".

A tentativa da editora de descartar as ações judiciais foi rejeitada no ano passado, abrindo caminho para um julgamento que, segundo os requerentes e a Associated, deve começar no início de 2026.

Os advogados que representam os requerentes, que também incluem o cantor Elton John e as atrizes Elizabeth Hurley e Sadie Frost, preveem gastar cerca de 18,4 milhões de libras até o julgamento, com a Associated incorrendo em quase 20 milhões de libras, de acordo com os registros do tribunal tornados públicos na terça-feira.

As ações judiciais de Harry e dos outros reclamantes, que foram apresentadas em 2022, marcaram a primeira vez que a Associated foi arrastada para o escândalo de grampos telefônicos que surgiu há mais de uma década e provocou um inquérito público sobre a ética da imprensa e vários julgamentos criminais.