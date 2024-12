De Deolane a Nego Di: os famosos brasileiros presos em 2024

Natacha foi presa sob acusação de suposto envolvimento com organizações criminosas e lavagem de dinheiro. Ela é ré na Justiça, segundo informou o Ministério Público do Rio Grande do Norte.

Dançarina fez parte do balé do Faustão entre os anos de 2015 e 2022. Atualmente, ela conta com mais de um milhão de seguidores em seu perfil do Instagram

Liziane Gutierrez

Liziane Gutierrez foi a primeira eliminada de 'A Fazenda 13' Imagem: Reprodução/Instagram

Ex-Fazenda passou 30 dias presa no Marrocos. Ela foi detida em outubro, após ser acusada de desrespeitar autoridades locais durante uma viagem.