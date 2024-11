Ex-bailarina do Faustão é presa em SP por lavagem de dinheiro

Natacha Horana, 33, foi presa sob acusação de suposto envolvimento com organizações criminosas e lavagem de dinheiro.

O que aconteceu

Segundo informações do Portal Léo Dias, a ex-bailarina do Faustão teria sido acusada por enriquecimento ilícito, e R$ 119.650 em dinheiro vivo teriam sido apreendidos na casa da influenciadora. A quantia teria sido encontrada em bolsas de luxo, que também foram retidas, juntamente com um carro que estava no local.

Natacha Horana já havia sido detida pelas autoridades em 2020, durante a pandemia. A influenciadora foi encontrada em uma festa clandestina em Balneário Camburiú, em Santa Catarina. O inquérito foi arquivado em 2021.