Silvio Santos deixou herança especial para a filha Silvia, diz Leão Lobo

Em entrevista para Splash, Silvia Abravanel confidenciou que ainda é difícil lidar com a morte de Silvio Santos. Após três meses do falecimento do apresentador, a empresária está tentando seguir em frente, muito por ter crescido ouvindo Silvio cantar que "do mundo não se leva nada", e crê que a conexão com o pai não foi cortada após sua partida.

Silvia afirmou que "conversa" com o pai todos os dias. "Gostaria muito que ele estivesse comigo, gostaria muito de poder ligar para ele e compartilhar os momentos bons, os momentos ruins, mas converso com ele em pensamento. Para mim, meu pai não morreu, ele está vivo e vai viver o resto da minha vida dentro do meu coração", acrescentou.

Era uma relação totalmente emocional. Então, eu senti agora que a Silvia falando, e eu sou amigo da Silvia, eu senti como se fosse eu.

Leão Lobo

