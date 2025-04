Influencer e fã de criminosos: quem é a brasileira que ganhou like do papa

Em um vídeo, disse ter uma queda por criminosos. Em uma trend, uma amiga diz que ela quer um marido, mas só se atrai por criminosos condenados.

Em 2020, ela tinha um site de conteúdo sensual. A modelo usava o apelido "Nata Gata" e vendia assinaturas para um site onde divulgava fotos de biquíni e lingerie. Natalia postava nas redes sociais propagandas do site — e foi uma dessas postagens, em que ela aparece vestida de colegial, que a conta oficial do papa curtiu.

Conhecida como Nata Gata nas redes sociais, a modelo teve uma foto supostamente curtida pelo perfil oficial do Papa Imagem: Reprodução/Instagram/@nataagataa

O Vaticano chegou a pedir esclarecimentos para o Instagram. A investigação sobre a curtida foi arquivada em 2022. Segundo a instituição, não foi papa Francisco: a conta era administrada por muitos colaboradores, e um deles provavelmente curtiu a postagem acreditando estar em sua conta pessoal.

Natalia diz que o perfil do pontífice já havia curtido outras postagens. "Ele também deu para outras fotos, algumas em que eu não aparecia tão pelada, e teve também um like para um vídeo. Mas essa foto pegou a atenção do mundo", disse ao Extra.