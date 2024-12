'Poucos fizeram tantas cenas de sexo quanto eu', avalia Bruno Montaleone

Eu estava tentando entender qual seria o símbolo do Cristiano nessa novela. Muitas pessoas, se não todas, são corruptíveis, ou acabam fazendo algo de ruim, ou tem alguma maldade dentro delas. O Cristiano e a Michele, não! Eles só são boas pessoas. E eu fiquei pensando se a inocência e a bondade não fizeram dele um alvo fácil, quase como se culpa dele de algum jeito. Bruno Montaleone

O ator diz acreditar em uma grande virada para Cristiano com seu retorno para o Brasil. Como destaca Bruno, tudo está indefinido se tratando de uma obra aberta, mas perder o grande amor da vida pode mexer com uma pessoa. "Estamos lidando com João Emanuel [Carneiro]. Qualquer coisa pode acontecer".

Ficar sem Michele seria como perder tudo o que Cristiano tem na vida. "Acho que ele pode se corromper, pode ser uma mensagem que o autor está querendo passar. Acho que cabe uma reação dele, eu vejo muitos caminhos a serem explorados. Espero que, nessa virada final, possamos bagunçar bastante as coisas".

Satisfeito com o personagem, Montaleone afirma que não se afeta com a baixa audiência da trama. Segundo o jornal O Globo, a novela vem passando por reedições por não atingir a audiência esperada pela emissora para o horário. "Eu não sei como é que é feita a medição. Porque, hoje em dia, com o Globoplay, com um monte de coisa, as pessoas assistem em vários lugares".

Mas isso não me afeta. Se você levasse um trabalho audiovisual pro teatro e, vamos supor, três pessoas aparecessem para ver sua peça, você tem que fazê-la da mesma forma que faria com uma plateia lotada. O que eu posso dizer por mim: estou me divertindo muito. Bruno Montaleone