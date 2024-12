Mãe de Nattanzinho 'torce nariz' para namoro com Rafa Kalimann, diz jornal

Rosilene Santos, mãe de Nattanzinho, não aceitou o término do cantor com Layla Samyle, com quem ele namorou por quatro anos antes de anunciar oficialmente o relacionamento com Rafa Kalimann.

O que aconteceu

Nova sogra de Rafa Kalimann, Rosilene torcia para que o filho se casasse com a ex. Nattanzinho e Layla estavam projetando uma casa juntos. As informações foram divulgadas pelo jornal Extra, que detalhou ter conversado com fontes próximas.

Rafa Kalimann terá dificuldades com Rosilene, segundo publicação. Mãe do cantor e Layla continuam se seguindo no Instagram e estão mantendo amizade. Rosilene não segue Kalimann na rede social.