Joe Don Baker, astro da franquia '007', morre aos 89 anos

Joe Don Baker, que estrelou "Com as Próprias Mãos" e filmes da saga "007", morreu aos 89 anos.

O que aconteceu

Ator morreu em 7 de maio e a família fez um comunicado ontem. A informação foi confirmada pelo TMZ.

A causa da morte do artista não foi revelada. Crescido no Texas, serviu no Exército e, depois, se mudou para Nova York para estudar atuação.