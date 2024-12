Mãe da ex de Nattanzinho detona o cantor após namoro com Rafa Kalimann

Neurismar Costa, mãe da ex-namorada do Nattanzinho, fez um longo desabafo após o cantor assumir namoro com Rafa Kalimann.

O que aconteceu

Neurismar disse estar cansada dessa "palhaçada" e se mostrou decepcionada com o cantor. "Não sei o que estou fazendo é correto, mas como mãe cansei dessa palhaçada! Minha filha sempre optou por viver discretamente esse namoro e quase noivado", iniciou a mãe de Layla Samille em postagem no Instagram, nesta sexta-feira (20).

Ela expôs que Nattan falava em se casar com Layla e chegaram a projetar a casa em que morariam. "É o que víamos aqui em casa, era um cara super apaixonado nos falando em casamento e projetando uma casa juntamente com Layla, tudo era de acordo com ela. Desde a torneira de uma pia a todos os móveis. Nattan por duas vezes me mostrou todo o projeto da casa que hoje já é pensado e arquitetado pela ele e Layla. Nessa última semana, antes do término, até pedi para que ela falasse comigo logo, para que eu me preparasse para ficar sem ela, ele chegou a cobrar dela. Um namoro de quase quatro anos".