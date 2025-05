Samara Felippo detona 'pais' de bebês reborn: 'Suprir vazio emocional'

Ela ainda destacou: "Ninguém precisa levantar do assento pra você sentar porque está com reborn 'no colo', você NÃO tem o direito de estacionar em vaga preferencial. E sem a menor necessidade de 'Dia da Cegonha Reborn' e não, você não precisa entrar numa briga judicial pela 'guarda'de um reborn. Meu Deus!!!".

Samara ainda criticou os gastos desnecessários com enxovais e produtos de higiene para os bonecos. "E gastar dinheiro com produtos pra 'cuidar' desse BONECO, é não ter onde gastar seu dinheiro!!! Me julguem mas tava engasgado! Tenho empatia pra muita coisa, mas chegamos num limite! Me cancelem e depois já pra terapia!!", disparou.