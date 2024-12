A Fazenda: 17ª temporada do reality é confirmada para 2025

Durante a grande final de A Fazenda 16 (Record), que coroou Sacha Bali como campeão, a emissora e Adriane Galisteu confirmaram que o reality voltará em 2025.

O que aconteceu

Ainda no primeiro bloco, um VT com novidades da Record para o ano de 2025 foi exibido. Entre as atrações, estava A Fazenda 17.

Logo após coroar Sacha campeão, Galisteu reforçou o retorno do reality show. A apresentadora usava um chapéu com "F16" e trocou para um com "F17".