Dantinhas: The Masked perde essência com especial de Natal 'esquisito'

O The Masked Singer Brasil estreou oficialmente na tela da TV Globo neste domingo (22), com um especial de Natal. Ainda, o programa também foi marcado por relato emocionado de Sabrina Sato e Eliana, a nova apresentadora da atração, cantando uma música gospel. O retorno do programa foi assunto no Central Splash desta segunda-feira (23).

Dantinhas, convidado do Central, confessa que achou esquisita a estreia do The Masked Singer no formato especial de Natal. Ele esperava que a atração da Globo repetiria a fórmula de outras edições.