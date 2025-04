Renata, campeã do BBB 25, descarta interesse em Vinicius

Durante o tradicional Bate-Papo BBB com os eliminados, Renata Saldanha, agora campeã do reality, foi questionada sobre um possível envolvimento com Vinícius, após declarações feitas por ele aqui fora.

O que aconteceu

Cearense assistiu falas do produtor. Em entrevista a Ceci Ribeiro e Gil do Vigor, Vinicius admitiu ter desenvolvido interesse pela bailarina.