Tata zoa salário de Eliana e vida amorosa de Belo: 'Volta pra Gracyanne'

Tatá Werneck, 41, roubou a cena durante o especial de Natal do The Masked Singer (Globo), neste domingo (22), com piadas relacionadas a vida pessoal de Eliana, 52, Belo, 50, e Sabrina Sato, 43.

O que aconteceu

Após Eliana celebrar sua estreia no reality show musical da Globo, a humorista deu boas-vindas a nova colega de emissora e não perdeu a chance de zombar de seus vencimentos. "Obrigada, Eliana. Muito feliz de estar aqui na sua estreia no Masked. Você que traz sempre muito talento, muita presença, muito brilho, tirando um pouco do nosso salário, mas não tem problema."

Na sequência, a apresentadora do Lady Night (Multishow) emendou piada sobre o fim da relação do cantor Belo com a influenciadora fitness Gracyanne Barbosa. "A gente está super feliz. Natal é esse momento mesmo emocionante, momento de perdoar. Momento em que o Belo perdoa Denílson e volta pra Gracyanne."