Guilherme é o vice-campeão do BBB 25 com 43,38%

Guilherme é o vice-campeão do BBB 25 (Globo). O pernambucano recebeu 43,38% dos votos na disputa contra Renata, que se consagrou campeã da edição e João Pedro, terceiro colocado.

O que aconteceu

Durante o discurso, Tadeu Schmidt exaltou qualidades do participante. "Guilherme já entrou no BBB pelo voto popular e veio pra acabar com essa ideia de que relacionamento de genro e sogra tem que ser ruim. Ele é o amigão que todos querem por perto. Que busca justiça para si e para os seus", disse o apresentador antes de revelar o resultado.