Renata Saldanha é a campeã do BBB 25, com 51,90% dos votos

Doze duplas escreveram uma história única e palavras que são a cara do BBB 25. Numa temporada repleta de disputas imprevisíveis, com votações acirradas, teve Paredão em que o resultado virou com o programa no ar e aqui estamos com nossos três finalistas. Tadeu Schmidt

Na sequência, ele falou dos três. "Guilherme já entrou no BBB pelo voto popular e veio pra acabar com essa ideia de que relacionamento de genro e sogra tem que ser ruim. Ele é o amigão que todos querem por perto. Que busca justiça para si e para os seus."

Depois, falou de João Pedro. "João Pedro tá vivendo outra experiência inédita: ficar longe do irmão com quem divide tudo e nunca se separou. Mas esse moleque é raçudo. A mesma força que mostrou nas provas ele usa na vida. João Pedro... nada não, só misericórdia. Garoto simples, humilde e cheio de vontade de aprender."

Por último, falou da campeã. "Renata, você fez tudo que se poderia pedir de alguém que vai pra uma dinâmica como a do seu Fifi. Ouviu as afirmações, voltou e foi com tração. Ali na Vitrine, o público abriu a caixinha, pediu para você dançar e deu corda. A bailarina voltou com tudo. Você tá acostumada a fazer isso. "

A caixinha de música nunca mais vai se fechar e a bailarina vai dançar pra sempre na memória do público. Você é a campeã do BBB 25.

Renata faturou o prêmio milionário de R$ 2.720.000 e um carro 0km.