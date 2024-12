Sabrina diz que Nicolas mudou sua vida: 'Tinha esquecido que era mulher'

Sabrina Sato, 43, não segurou a emoção e foi às lágrimas ao se declarar para Nicolas Prattes, 27, no especial de Natal do The Masked Singer (Globo).

O que aconteceu

Jurada do The Masked Singer recebeu o namorado no palco para cantar a música "No meu coração você vai sempre estar", de Ed Motta. A canção é uma tradução da canção "You'll Be in My Heart", feita por Phil Collins para o filme do Tarzan.