Fãs passam pano em passado violento de Chris Brown em show revisional em SP

É uma superprodução, com direito a pirotecnia, troca de figurinos, bailarinos, muitas coreografias e hits. Apesar de, sem dúvidas, cantar ao vivo, ele faz claramente uso de autotune e playback em alguns momentos do show. Os fãs pareceram não se importar.

Sob uma chuva fina, a apresentação começou às 20h28, com "Angel Numbers/Ten Toes", do novo álbum, seguida por outras canções dessa sua produção mais recente, como "Summer Too Hot" e "Go Girlfriend", e também "Lurkin" e "Heat", do disco "Indigo" (2019), marcando o mote da turnê —o novo material— e mostrando também uma continuidade de trabalho. Mas não demorou muito para enfileirar hits mais antigos, como "Ayo", "Beautiful People" e "Yeah 3x".

Chris Brown no primeiro de dois shows que faz em São Paulo, no sábado (21) Imagem: Leo Franco/AgNews

Mas o ato seguinte, o 2, é o ápice do show todo, com uma série de hits dele de meados dos anos 2000, quando estava em início de carreira, como as já citadas "Run It!" e "Gimme That", além de "Yo (Excuse Me Miss)", "Say Goodbye" e "Kiss Kiss". Em "Wall to Wall", ele reproduz um trecho do videoclipe dessa música, sobrevoando sobre o público com ajuda de cabos, do palco principal até a outra pronta, no palco secundário, mais perto de uma parte da arquibancada.

Chris Brown se apresenta em São Paulo na noite de sábado (21) Imagem: Leo Franco/AgNews

O show segue com um bom roteiro de repertório nos demais blocos, com mais hits e baladas românticas —além de coreografias com cunho mais sexual. Mas a interrupção entre esses atos, com a apresentação de sets do DJ Fresh, para que Brown possa trocar de figurino, dá uma sensação de quebra de continuidade, esfriando o público, que precisa se "reaquecer" para o bloco seguinte.