Alcione 'intima' Seu Jorge no Nômade Festival: 'Venha para esse palco'

Intimado, Seu Jorge dividiu o palco com Alcione em momento icônico Imagem: Reprodução/@NomadeFestivalSP

Ele se referia à cantora Flor, que acaba de lançar seu primeiro trabalho e havia se apresentado mais cedo em um dos palcos alternativos do evento.

Seguindo a dinâmica de festivais — com shows mais curtos e horários rígidos —, Alcione foi econômica nas falas, mas certeira.

Apresentava rapidamente cada canção, sempre chamando o maestro para conduzir os arranjos. Foi assim antes de "A Loba", um de seus maiores sucessos. A música, que começa com um solo marcante de trompete — instrumento que ela mesma tocava no início da carreira —, permaneceu por semanas entre as mais tocadas quando foi lançada.

O repertório também incluiu "Retalho de Cetim", de Benito de Paula; "Juízo Final", de Nelson Cavaquinho — momento em que declarou seu amor à escola de samba Mangueira —; e "Volta por Cima", clássico do paulistano Paulo Vanzolini.

A espontaneidade e o bom humor foram as marcas da apresentação de Alcione nesta edição do Nômade Festival. Além de dedicar o show a Seu Jorge — com quem disse que ainda pretende "fazer um trabalho lindo" junto —, ela saudou outros amigos presentes na plateia, como Luciana Mello, filha de Jair Rodrigues, e Mariana Belém, filha de Fafá.