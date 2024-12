Agressões e processos: violência de Chris Brown contra mulheres divide fãs

Quem é Chris Brown

O cantor surgiu na música em 2005, com faixas românticas e coreografias bem elaboradas. Naquela época, ele foi definido por alguns veículos de crítica especializada como o "novo Michael Jackson".

Com a faixa "Run It!", um de seus primeiros singles, ele ficou em primeiro lugar no Hot 100, chart de músicas mais ouvidas do mundo da revista Billboard. Ele permaneceu 38 semanas entre as mais ouvidas.

A vida pessoal do então astro também chamava atenção. Em 2007, quando tinha 18 anos, começou a namorar a também estrela em ascensão Rihanna, de 19. Eles retornaram rapidamente o casal queridinho da mídia com aparições públicas e em premiações.

Tudo mudou quando, dois anos depois, em 2009, quando ela apareceu com o rosto desfigurado após levar socos do cantor. "Ela começou a me bater, dentro do carro", contou Chris Brown no documentário "Welcome to My Life,", lançado em 2017.